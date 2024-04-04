Bayburt'ta Otizm Farkındalık Günü Etkinlikleri

Otizm Farkındalık Günü kapsamında Bayburt'ta çeşitli etkinliklerle otizme dikkat çekildi.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce otizmli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla müdürlük binası mavi ile ışıklandırıldı.

Aile Sosyal Hizmetler bünyesinde hizmet alan otizmli bireyler, İl Müdürü Salih Köse ve İl Müdür Yardımcısı Hazar Altundaş tarafından evlerinde ziyaret edildi.

Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde otizmli çocuk sahibi ailelere yönelik seminer düzenlendi. Seminere konuşmacı olarak katılan Öğretim Görevlisi Emirhan Aktaş, otizmli çocuk sahibi annelere, otizmle ilgili önemli bilgiler aktardı. Her çocuğun özel olduğunu hatırlatan Aktaş, ailelerin sorularını yanıtladı.

Bununla birlikte, Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkat çekmek amacıyla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası önüne 'Otizmin farkındayız, çözümde bir aradayız' yazılı afişler asıldı, kurum çalışanları farkındalık gününde yakalarına mavi kurdeleler taktılar. - BAYBURT