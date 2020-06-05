Dünya Çevre Günü'nü kutluyoruz
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Dünya Çevre Günü'nü kutluyoruz

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşlere yer verdi:

Dünya Çevre Günü'nü kutluyoruz
05.06.2020 10:54 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:54

"Covid-19 salgını sürecinde küresel risklerin ne kadar yakınımızda olduğunu, etkilerinin ne kadar güçlü olduğunu tecrübe ettik. En önemli küresel risklerden biri olan iklim değişikliği konusuna artık ertelemeden, gecikmeden işbirliği ile bir çözüm bulmamız gerektiğini daha iyi anlamamız gereken bir dönemden geçiyoruz. İklim değişikliği ve hızla artan doğal kaynak kullanımının doğurduğu riskleri derinden hissediyoruz.

Siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin en önemli paydaşı olan Avrupa Birliği yeni büyüme modelini iklimi ve çevreyi önceliklendiren bir yapıda kurguluyor. Biz de ülkemizin iklim değişikliği ile mücadeleyi ve döngüsel ekonomi uygulamalarını güçlendirecek çalışmalarına katkı sağlamaya kararlılıkla devam ediyoruz.İklim değişikliği ve çevre sorunlarına tedbirsiz kalmanın ve gecikmenin maliyeti maalesef çok yüksek olacak. Doğanın kendini yenileme gücünün sınırlarının zorlanmaması gerektiği bilinciyle ve en büyük sorumluluğumuzun gençlerimize karşı olduğunu unutmadan iklim değişikliğine karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bunun için bütüncül politikalarla desteklenen, uygulanabilir tedbirler içeren bir yol haritasının gerekliliğine dikkat çekiyoruz.

Bu temenni ile; bu yıl hem çevresel hem de ekonomik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyan biyolojik çeşitlilik temasına odaklanan Dünya Çevre Günü'nü kutluyoruz. "

Kaynak: Bültenler

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