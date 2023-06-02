EMARÇEB Üyesi Belediye Başkanları ve Öğrenciler, Marmaris Turunç'ta Sahil Temizliği Yaptı

Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği (EMARÇEB) üyesi belediye başkanları ve öğrenciler, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Marmaris'in Turunç Mahallesi'nde atıkları topladı.

Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği (EMARÇEB) üyesi belediye başkanları ve öğrenciler, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Marmaris'in Turunç Mahallesi'nde atıkları topladı.

EMARÇEB'e üye belediye başkanları ve öğrenciler, temizlik için kolları sıvadı. 'Şehirleşme ve Deprem Gerçeği' çalıştayı dolayısıyla Marmaris'te bulunan üye belediyelerin başkanları, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, Turunç Ortaokulu'nun 10 öğrencisi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli 4 kişi, Turunç'ta sahil temizliği yaptı.