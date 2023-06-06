Didim Belediyesi Öğrencilere Çevre Duyarlılığı Aşıladı

Didim Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Akbük Nurullah Kocabıyık İlkokulu öğrencileriyle birlikte çöp ve atık toplama etkinliği düzenledi. Kıyı temizliği ve deniz dibi temizliği yapılan etkinlikle gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak amaçlandı.

Didim Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla ilçedeki öğrencilere çevre duyarlığı aşılamak için çöp ve atık toplama etkinliği düzenlendi.

Didim Belediyesi, doğayı temiz tutmak, gelecek nesillere güzel ve sağlıklı bir çevre bırakmak için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Akbük Nurullah Kocabıyık İlkokulu öğrencileri, belediye personeli ve gönüllü personel kıyı temizliği ve dalgıçlar yardımı ile deniz dibi temizliği yaptı. Akbük Sahil ve Akbük Liman'da bulunan çöp ve atıklar temizlenerek ortadan kaldırıldı.

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için çalıştıklarını belirten Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Çevremizi temiz tutmak ve evlatlarımıza güzel bir doğa bırakmak amacıyla farkındalık etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Didim Belediyesi olarak, çevre duyarlılığı konusunda çocuklarımıza gereken eğitimi veriyoruz. Çocuklarımız ile birlikte etkinlerimizi sürdüreceğiz" dedi.