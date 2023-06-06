Büyükçekmece Belediyesi Dünya Çevre Günü'nde 'Hedef Sıfır Atık' etkinliği düzenledi

Büyükçekmece Belediyesi'nin Dünya Çevre Günü kapsamında "Hedef Sıfır Atık" sloganıyla gerçekleştirdiği farkındalık etkinliğine çevre dernekleri ve yüzlerce minik öğrenciye katıldı.

Büyükçekmece Gölü Tepecik Çamlık mevkiinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan çevre gönülleri ilk olarak Büyükçekmece Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı. İstanbul'un en önemli içme suyu havzalarından olan Büyükçekmece Gölü çevresinde tonlarca atık toplanması dikkat çekti. Çevre temizliğinin ardından bölgeye yüzlerce ağaç fidesi dikildi.

Çevre gönüllerinin ilgisi yoğun oldu

Etkinliğe destek veren TEMA Vakfı ve İSTAÇ A.Ş. ( İstanbul Çevre Yönetimi Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi) tarafından minik çevrecilere eğitim verildi. Büyükçekmece'de faaliyet gösteren çevre dernekleri, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen Dünya Çevre Günü Etkinliği çerçevesinde bu yıl da en fazla atık toplayan mahalle muhtarlıkları, site, işletme ve okullara ödülleri takdim edildi. Ödül törenince konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece halkının her zaman çevre duyarlılığı ile ön plana çıktığını belirterek en çok atık yağ, ambalaj ve atık pil toplayan çevre gönüllerine teşekkür plaketi takdim etti. İSTAÇ'ın İstanbul denizlerinde yaptığı temizlikler esnasında denizden çıkardı ilginç atıkların yer aldığı sergi büyük ilgi gördü. Gün boyu süren çevre günü etkinliğine katılan öğrenciler zaman zaman da gönüllerince eğlendi. Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri de söyledikleri şarkılar ile etkinliğe renk kattı.

En çok atık toplayan çevre gönülleri ödüllendirildi

Geçtiğimiz yıl içinde en çok ambalaj atığı toplayan işletme 35 ton ile ONVO Elektrik A.Ş. olurken, 16 ton 800 kg ile en çok ambalaj atığı toplayan site Diamare Sitesi oldu. Bahadır Demir Ortaokulu 12 ton, Mimarsinan Mahalle Muhtarlığı ise 2400 kg ambalaj atığı ile ödül almaya hak kazandı. En çok atık yağ toplayan işletme olan Gepetto 2065 kg, Mimarsinan Atlas Vadi Sitesi 109 kg, Sinanoba Mahalle Muhtarlığı ise 315 kg ile ödül almaya hak kazandı. En çok atık pil toplayan okullar 1252 kg Rosvita Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 291 kg Rüya Anaokulu olurken, işletmeler kategorisinde Kumburgaz Marine Princess Otel 145 kg ile ödül aldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliğine katılan çevre gönüllüleri duygularını şu şekilde ifade etti: Alya Aydınoğlu: "Ormanı temizlemek için geldim. Geri dönüşüm kutularına çöpleri atarak geri dönüşüm fabrikalarına gidiyorlar. Orada geri dönüştürüp yeniden dönüştürüp marketlere gidiyorlar. Şişeler, plastik atıklar, camlar her şey geri dönüştürülüyor. "

Zeynep Akkan ise, "Yaklaşık 10 yıldır muhtarlık yapıyorum. 10 yıllık muhtarlığım süresince de çevre ödülleri konusunda çok ısrarla hep çalıştık. Hiç vazgeçmedik. Şu an ellerim titriyor. Kaç yıl olursa olsun heyecan vereye devam ediyor. Atık yağlar konusunda Sinanoba aslında bütün çevre konusunda Sinanoba bölgesi her zaman dikkatli davranıyor. Biz atık yağları kimseye bırakmadan ısrarla yıllardır almaya devam ediyoruz. Bu ödül yine bu sene bizim. Ben halkıma da bu anlamda teşekkür ediyorum. Belki ödül benim gibi görünüyor ama ben bunu Sinanoba adına aldım" dedi.

Büyükçekmece de rekora imza attıklarını belirten Zeynep Aslan: "Dia Mare Sitesi yönetim kurulu başkanıyım. Biz bu projeye çok inandık atıkların geri dönüşümü konusunda. Bu konuda da Özgür Bey ile çok güzel iş birliği yaptık. Bizim katlarımıza özel kutulardan koyduk. Site sakinleri ve komşularımız da bu konuda bizimle çok güzel iş birliği yaptı ve biz 16 bin 800 kilogram atık toplayarak Büyükçekmece ilçesinde rekora imza atmış olduk. Bu konuda çok mutluyuz. Tüm insanlığın bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Yolda yürürken bir içecek kutusunu yere attığında ben uyarabiliyorsam bunu herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Bence birbirimizi uyararak farkındalığı artırabiliriz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL