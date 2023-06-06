Abant Gölü'ne depremzede 11 ilin isminin bulunduğu çelenk bırakıldı

BOLU Bolu'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dünya Çevre Günü kutlama programı çerçevesinde Abant Gölü Milli Parkı'nda bulunan göle depremden etkilenen 11 ilin isminin bulunduğu çelenk bırakıldı.

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt'un katılımıyla Abant Gölü'nde düzenlendi. Programda, çevre konularına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve toplumu çevre konularında bilinçlendirmek hedeflendi. Katılımcılar, Abant Gölü'nün doğal güzellikleri arasında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Çevre temizliği, doğal yaşamın korunması, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi konular üzerinde vurgu yapılırken, aynı zamanda depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik destek ve dayanışma da sağlandı. Abant Gölü Milli Parkı'nda bulunan göle depremden etkilenen 11 ilin isminin bulunduğu çelenk bırakıldı.

Programa, Bolu'daki yurtlarda misafir edilen depremzede vatandaşlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülen Uygulamalı Çevre Eğitim Projesi'nde ödül kazanan okulların idarecileri ve öğrencileri katılım sağladı. Öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu. Kahramanmaraş'tan gelen Zeynep Kaya, "Afşin'den geliyoruz. Dünya Çevre Günü etkinliğine bizde katıldık" dedi.

Hattat Emin Barın KYK yurdunda kalan depremzede ise "Böyle bir etkinlikte depremzedeleri unutmadıkları için teşekkür ederiz. Bolu Valisi'ne ve Bolu halkına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.