Marmaris Halk Plajları Mavi Bayrak Ödülü Aldı

Marmaris Belediyesi'ne ait iki halk plajı bu sene de mavi bayrak aldı. Merkez ve İçmeler Halk Plajları'nın mavi bayrakları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde öğrencilerle birlikte çekildi. Marmaris Belediyesi'nin merkez ve İçmeler'de bulunan iki halk plajı, çevre temizliği konusunda yaptığı çalışmalarla Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) düzenlediği 'Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri' ödülüne bu sene de layık görüldü.

Marmaris Belediyesi'ne ait iki halk plajı bu sene de mavi bayrak aldı. Merkez ve İçmeler Halk Plajları'nın mavi bayrakları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde öğrencilerle birlikte çekildi.

Marmaris Belediyesi'nin merkez ve İçmeler'de bulunan iki halk plajı, çevre temizliği konusunda yaptığı çalışmalarla Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) düzenlediği 'Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri' ödülüne bu sene de layık görüldü. Mavi bayraklar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yapılan etkinlikte çocuklarla birlikte göndere çekildi.

Marmaris Halk Plajı'nda, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift ile Temizlik İşleri Müdürü Tugay Tutugan'ın yanı sıra anasınıfı öğrencileri ve Marmaris Doğa Gönüllüleri'nin katıldığı etkinlikte çocuklar, yaptıkları resimlerle 'doğayı koruyalım' mesajı verdi. Büyüklerden çevreyi kirletmemelerini isteyen minikler atık malzemelerle oluşturdukları objeleri de sergiledi.

Marmaris Doğa Gönüllüleri isimli ekiple Marmaris Belediyesi çalışanları ve vatandaşlar, Halk Plajı'nda temizlik yaptı. Plaj boyunca yüzlerce sigara izmariti toplayan ekibe, turistler de destek verdi. Yapılan etkinliklerin ardından Başkan Yardımcısı ve çocuklar mavi bayrağı göndere çekti.