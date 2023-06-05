Van Gölü sahilinde çevre temizliği

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Van Gölü sahilinde çevre temizliği yaparak doğanın korunmasına katkı sağladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanları ve çevreci vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Van Gölü sahilindeki çöp ve atıklar toplayarak, çevrenin korunmasının önemi vurgulandı. Konuyla ilgili açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, doğanın korunmasının önemine değinerek, tüm vatandaşları çevreye duyarlı olmaya davet etti. Bu tür etkinliklerin düzenli olarak yapılacağını ifade eden Aydın, çevre temizliği çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. Van Gölü'nün doğal güzelliklerine sahip çıkmanın, gelecek nesillere aktarılacak en önemli miraslardan biri olduğunun altını çizen Aydın, herkesin çevre sorunlarına karşı duyarlı olması gerektiğini kaydetti.