Doğaya Güç Kat Ağı ve 78 Ekoloji Örgütü, Çevre ve Doğa Sorunlarına Dikkat Çekti

Doğaya Güç Kat Ağı ve 78 ekoloji örgütü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde toplumun tüm kesimlerini çevreyi korumaya ve doğaya sorumlu davranmaya davet etti. Çevre sorunları ve doğa üzerindeki baskı her geçen gün artıyor. Tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması gerektiğine dikkat çekildi.

Doğaya Güç Kat Ağı ve 78 ekoloji örgütü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde toplumun tüm kesimlerini çevreyi korumaya ve doğaya sorumlu davranmaya davet etti. Doğaya Güç Kat Ağı adına Van Gölü Aktivistleri Dernek Başkanı Dilruba Ercan, "Her yıl yaklaşık 400 milyon ton plastik atık üretiliyor ve bunların yarısı tek kullanımlık ürünlerden oluşuyor. Plastik atıklar denizlerimizi ve doğayı kirletiyor, canlı yaşamını tehdit ediyor ve sağlık riskleri oluşturuyor" dedi. Ercan, tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması gerektiğine dikkat çekti.

Doğaya Güç Kat Ağı ve 78 ekoloji örgütü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde toplumun tüm kesimlerini çevreyi korumaya ve doğaya sorumlu davranmaya davet etti. Ankara'da 3-4 Haziran'da bir araya gelen çevre örgütleri plastik kirliliğinin doğaya verdiği zarara dikkat çekti.

Doğaya Güç Kat Ağı adına Van Gölü Aktivistleri Dernek Başkanı Dilruba Ercan bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ÇEVRE VE DOĞA ÜZERİNDEKİ BASKI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR: Çevre sorunları ve doğa üzerindeki baskı her geçen gün daha da artıyor. Günümüzde, küresel iklim değişikliği, doğal alanların tahribatı ve daralması, şiddetli erozyon, su ve toprak kirliliği, bir milyonun üzerinde canlı türünün tehdit altına girmesi, 2 milyondan fazla insanın temiz ve yeterli suya erişememesi gibi çevre sorunları geleceğimizi tehdit ediyor.

NÜFUS ARTIŞINA BAĞLI OLARAK ÇEVRE SORUNLARI DAHA ŞİDDETLİ HİSSEDİLECEK: Hükümetlerce bu sorunların çözümüne yönelik yeterli önlemler alınmadığı için tehditler her geçen gün daha da artıyor. 2050 yılında dünya nüfusunun 9,6 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Nüfus artışına bağlı olarak çevre sorunları ve doğa üzerindeki baskı daha şiddetli hissedilmeye başlanacak.

HER YIL YAKLAŞIK 400 MİLYON TON PLASTİK ATIK ÜRETİLİYOR: Ülkemizde de durum farklı değil, son 70 yılda mera alanlarımızın yarıdan fazlasını, sulak alanlarımızın ise yüzde 60'ından fazlasını kaybettik. Yanlış su yönetimi nedeniyle, su kaynaklarımız azalıyor. Neredeyse bütün akarsularımız, göllerimiz kirlendi. Yeraltı sularımız bitme noktasına geldi. Yangınlar, madencilik faaliyetleri, alt yapı yatırımları ve yapılaşma nedeniyle orman alanlarımız daralıyor.

HÜKÜMETLER TEK KULLANIMLIK PLASTİKLERİN YASAKLANMASINA YÖNELİK POLİTİKALAR GELİŞTİRMELİ: Ayrıca yurt dışından gelen plastik atıklarının ülkemizde işlenmesi de başkaca problemlerden birini oluşturuyor. Plastik atıkların uzun süre çözünmeden kalması doğayı ciddi şekilde etkiliyor. Sivil toplum kuruluşları olarak yerel yetkililere baskı yaparak atık yönetimini iyileştirebilir ve kampanyalar düzenleyebiliriz. Hükümetler tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasına yönelik ve atık yönetimini teşvik eden politikalar geliştirmelidir. Bu konudaki küresel anlaşmalara katılmalıdır."