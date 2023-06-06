Karşıyaka Belediyesi Dünya Çevre Günü'nde çevre duyarlılığını artırmayı hedefledi

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Dünya Çevre Günü etkinliklerinde yaptığı konuşmada, ekolojinin ekonomiye yenilmediğini ve sürdürülebilir bir yaşam için ihtiyacın kadar tüketmek gerektiğini vurguladı. Karşıyaka Belediyesi, iklim krizi ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinliklerde geri dönüşüm, yeniden kullanım kültürü ve kaynakların verimli kullanımı gibi konular ele alındı.

Dünya Çevre Günü etkinliklerinde Karşıyakalılara seslenen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Ekolojinin ekonomiye yenilmediği; havanın, toprağın, suyun kirletilmediği sürdürülebilir bir yaşamı mümkün kılmak bizim elimizde. Yaşanılabilir bir çevre için ihtiyacın kadar tüket ve mümkün olduğunca az atık üret" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde iklim krizi ve nedenlerine dikkat çekmek amacıyla düzenlediği bir dizi etkinlikle yurttaşların çevre duyarlılığını artırmayı hedefledi. Etkinliklerle dünyada yaşanan çoklu krizlere dikkat çekildi. İklim krizi, gıda krizi, kaynakların verimli kullanımı, geri dönüşüm ve yeniden kullanım kültürü hakkında farkındalık oluşturmayı hedefleyen etkinliklerde her yaş grubuna yönelik uygulamalar yapıldı. Çatı Bostanlı'da, 'Ormanda Biri Var' tiyatro oyunu ile çocuklara iklim krizi anlatılırken geri dönüşüm malzemelerinden üretilen giysilerle düzenlenen defilede yeniden kullanım ve geri dönüşüm kültürüne vurgu yapıldı.

Tiyatro gösterisi öncesi çevre ve doğa duyarlılığına ilişkin konuşan Başkan Tugay, iklim değişikliği ile mücadelenin herkesin katılımıyla kolayca yürütülebileceğine dikkat çekti. Yurttaşların duyarlılığıyla daha etkili mücadele yürütülebileceğini söyleyen Tugay, şöyle konuştu:

"Daha mavi, daha yeşil bir dünyada yaşamak bizim elimizde. Daha yeşil şehirler yaratmak ve doğaya saygı duyan yaşam alanları oluşturmak, insanlık için uzak bir hedef değil. Biz, doğa ile uyumlu bir çevrede yaşamak istiyoruz ve çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasın doğamız ve çevremiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Ekolojinin ekonomiye yenilmediği; havanın, toprağın, suyun kirletilmediği sürdürülebilir bir yaşamı mümkün kılmak bizim elimizde. Basit önlemler alarak, küçük duyarlılıklarla fark yaratarak doğamızı, çevremizi korumak mümkün. İhtiyacın kadar tüket ve mümkün olduğunca daha az atık üret. Uygulanacak ilke bu kadar basit. Ama herkes, önce başkasının yapmasını bekliyor. Bu önlemler, ihtiyacımız olmayan bir lambayı kapatmak kadar basit. Eğer bu ilkeye uymazsak bir şeyleri artık geri dönüştüremeyecek kadar tüketeceğimizi ve kirleteceğimizi hepimizin bilmesi lazım."

Karşıyakalıların çevre konusundaki duyarlılığına değinen Başkan Tugay, sözlerini şöyle bitirdi:

"Karşıyaka'mızda iklimle ilgili, çevreyle ilgili yürüttüğümüz çalışmalara beklediğimizin üzerinde destek alıyoruz. Bu kadar duyarlı insanlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Çevre sorunlarını sık sık dile getirmekten vazgeçmeyeceğiz. Çevre sorunlarını konuşmaya ihtiyaç duymadığımız bir dünya hayaliyle çalışıyoruz. Bu duyarlılığı her zaman göstermeli, çevremizde farkındalık yaratarak duyarlılığın yayılmasını sağlamalıyız."