Fethiye'de 'Dünya Çevre Günü' etkinlikleri devam ediyor

Fethiye Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Okullar arası 'Atık Pil ve Elektronik Atık Toplama' yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.

' Dünya Çevre Günü' dolayısıyla Fethiye Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. 'İklim Değişikliği ve Sıfır Atık' konulu obje yarışması ile okullar arası "Atık Pil ve Elektronik Atık Toplama" yarışmalarında dereceye girenlere de ödülleri dağıtıldı.

Fethiye Belediyesi'nin '5 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Atatürk Anıtı'na çelek konulmasının ardından sıfır atık konulu yarışmanın sergisine geçildi. Muhammet Mustafa Gönül tarafından yapılan 'Dev Satranç' isimli obje birinci seçildi. Dereceye girenlere ödüllerini Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli ve birim amirleri takdim etti.

Okullar arası düzenlenen "Atık Pil ve Elektronik Atık Toplama" yarışmalarının sonuçları da belli oldu. 115 kilogram ile Fethiye Gazi Ortaokulu üçüncü, 169 kilogram ile Vali Recai Güreli İlkokulu ikinci, 221 kilogram ile Menteşeoğlu Şehit Orçun Munyas İlkokulu birinci oldu. İlçe okullarının tamamından bin 100 kilogram atık pil toplanırken; okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Çelenk koyma töreninde konuşan Fethiye Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak, şunları söyledi:

"Bizler Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak ömrünü tamamlamış lastikten tekstil atığına, ambalaj atığından tehlikeli atığa kadar tüm atık çeşitlerinin geri kazanım ve bertaraf süreçlerinin doğru işlemesi için sistemli bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir ilçe belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, verdiğimiz eğitimler, kurduğumuz sistemler ile birçok konuda rekorlar kırıp, öncülük ediyoruz. Her ne yaparsak en iyisini yapmak için bütün gayretimiz."