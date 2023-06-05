Denizden sürgülü demir kapı çıktı: Dünya Çevre Günü'nde dalgıçlar denizden atık çıkarttı

ORDU - Ordu'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde dalgıçların Karadeniz'den çıkardığı atıklar sahilde sergilendi. Yaklaşık 1 saat süren aramada denizden sürgülü demir kapı ile çeşitli atıklar çıktı.

Bu yıl Türkiye'de 'Temiz Deniz, Temiz Dünya' teması ile düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü Ordu'da da kutlandı. Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenlenen programda ilk olarak Rüsumat No: 4 Gemisi Meydanı'ndan, depremden etkilenen tüm vatandaşlar ile denize çelenk bırakıldı. Sonrasında Ordu Büyükşehir Belediyesi Bando ekibi öncülüğünde katılımcılar ve protokol üyeleri, bisikletli gurupların da katılımıyla rıhtım mevkiine yürüyüş yaptı bu esnada denizden bot, kano ve yelkenler de eşlik etti.

Ardından İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, sahil güvenlik ekipleri ile Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı ekipleri de denize dalarak, dip temizlik çalışması başlattı. Ekiplerin denizin dibinden sürgülü demir kapı, araç lastiği, makas, cam şişe ve çuval gibi çöpleri rıhtımda sergiledi.

"Amacımız kamuoyunu bilgilendirmek"

Ordu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Öztürk, kamuoyunu bilgili hale getirmenin herkesin ortak paydası olduğunu söyledi. Öztürk, "Türkiye'de Çevre Haftasını bu yıl 'Temiz Deniz, Temiz Dünya' teması ile kutluyoruz. Denizlerin önemini ve karalar ile bağlantısını ele alıyoruz. Kamuoyunu çevre konusunda daha bilgili hale getirmek hepimizin ortak paydası olan çevreyi korumak konusunda her birey üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Amacımız bu bilinci topluma yaygınlaştırıp, kamuoyunu bilgilendirmek" dedi.

Etkinlik su altında arama yapan ekip, sonrasında Türk bayrağı açarak programı sonlandırdı.