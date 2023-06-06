Antalya'nın Kaş ilçesinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı. Denizin dibinden kamyon lastiği, bar sandalyesi, tencere ve şişeler çıktı.

Kaş'ta deniz dibi temizliği yapıldı

Denizden kamyon lastiği, bar sandalyesi, tencere ve şişeler çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı. Denizin dibinden kamyon lastiği, bar sandalyesi, tencere ve şişeler çıktı.

Kaş Belediyesi ve ilçedeki dalış okulu temsilcileri tarafından düzenlenen temizlik çalışmasına, görevli yaklaşık 10 dalgıç katıldı. Etkinlikte dalgıçlar, Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri ve Kalkan Limanı içinde dalarak, deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

Denizden çıkarılan atıklar çuvallara konularak, teknelere yüklendi ve Kaş Limanı'na getirilerek, farkındalık oluşturmak amacıyla sergilendi. Atıklar arasında kamyon lastiği, balık sepeti, bar sandalyesi, tencere ve şişeler de yer aldı.

Kaş Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü İbrahim Serhat Yurdakul, gelecek nesillere temiz çevre, temiz deniz bırakmak amacıyla yapılan çalışmaya katkı sunanlara teşekkür ettiğini kaydetti.