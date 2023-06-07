Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Dünya Çevre Günü'nde sokakları süpürdü

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla belediye personeliyle birlikte sokakları süpürdü.

Dünya Çevre Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla eline süpürge ve kürek alan Başkan Bozkurt, temizlik çalışmasına katıldı. Esenyurt Belediyesi Seyhan Kahraman Kültür Merkezi önünde başlayan çalışmada daha temiz bir ilçe ve vatandaşların temizlik konusunda bilinçlenmesi için cadde ve sokakları süpüren Bozkurt'a, Belediye Başkan Yardımcıları ve personel de eşlik etti.

Temiz bir çevre için kentte yaşayan herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Başkan Bozkurt, şöyle konuştu:

"Çevre ile ne kadar uyumlu yaşarsak o kadar mutlu ve huzurlu oluruz. Esenyurt, maalesef altyapısı ve üst yapısında birçok sorunu barındıran bir kent. Kentin nüfus yoğunluğu çok fazla. Yeşil alanlarımız ve yol alanlarımız yetersiz. Metrekare başına düşen insan fazla olduğu için de birçok atık oluyor ve bu atıkları toplamak da zor oluyor. Bu zor şartlara rağmen günde bin ton evsel atık topluyoruz. Bizim bu zorluklarla mücadele etmemiz lazım. Kentte yaşayan herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi ve belediyenin de atıkları toplayarak, değerlendirmesi durumunda mutlu ve huzurlu yaşayabiliriz. Ben, Esenyurtlulardan sokaklarına sahip çıkmalarını rica ediyorum. Siz sokaklarınıza sahip çıkarsanız çocuklarınıza güzel bir gelecek bırakabilirsiniz."

VATANDAŞLARA ÇEVRECİ MATARALAR HEDİYE EDİLDİ

Çevreye zarar vermemek adına plastik şişe kullanımının azaltılmasına dikkat çekmek için belediye kütüphanelerine ders çalışmaya gelen gençlere ve vatandaşlara da cam matara hediye eden Başkan Bozkurt, yurttaşlara hem çevreye karşı daha duyarlı olmaları konusunda ricada bulundu hem de ilçe ile ilgili sorunları dinledi.