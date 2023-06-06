Temizleme etkinliğinde denizden çıkarılanlar şaşırttı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Kozlu Limanında temizleme etkinliği yapıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Kozlu İlçesinde Limanda program düzenlendi. Kozlu Sahil liman yolunda gerçekleştirilen programa Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş ve davetliler katıldı. Dalgıçlar denize dalarak biriken atıkları topladılar.

Denizin içerisinden, plastik atıklar, lastikler ve halatlar çıkarıldı. Denizden çıkarılan atıkları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Programda konuşan Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürü Şenol Ayyıldız; "Sayın cumhurbaşkanımızın yayınladığı genelge ile 5 Haziran Türkiye Çevre haftası olarak kutlanması nedeniyle ilimizde de bu hafta farklı etkinlikler düzenlenecek. Buradaki amacımız farkındalık yaratmak. Bunlar birkaç günde olacak şeyler değil. Çevreye hayatımıza çevreyi hayatımıza entegre etmemiz gerekiyor. Yaşamımızın her alanında olması gerekiyor. Biz birey olarak üzerimize düşen görevi yapmamız gerekiyor. Herkes kapısının önünü süpürse kirli yer kalmaz" dedi.

Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece'de; "Artık söylemden çok eylem safası olmalı. Arkadaşlar bugün burada arkadaşlarımız fiili olarak liman temizliği yaptılar. Biz de bu çabanın bir parçası olarak etkinliğe katıldık. İnşallah vatandaşlarımız bunu kişiselleştirir ve alışkanlık haline getirir. Atalarımızdan gelen bu cennet vatani daha güzel şekliyle çocuklarımıza, torunlarımıza bırakırız" diye konuştu.

Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş'da; "Çevrecilik günü insanları farkındalık yaratmak amacıyla yapılan bir gündür. İnsanlar tarafından iyi anlaşılması dileğiyle tekrar kutlu olsun kutlu olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.