Van'da 'Doğadan Sofrayı' etkinliği düzenlendi

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 'Doğadan Sofrayı' etkinliği düzenlendi. Türkan-Tevfik Sarıgül Ortaokulu öğrencileri ve mahalle sakinleri katıldı. Etkinlikte doğada yürüyüş yaparak faydalı bitkiler toplandı ve bu bitkilerden yöresel yemekler pişirildi. Dünya Çevre Günü nedeniyle boş arazilere fidan dikimi gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri ise bu tarz etkinliklerle mahallelerinin tanıtımına katkı sağladıkları için İpekyolu Belediyesine teşekkürlerini bildirdi.