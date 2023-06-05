Kuşadası Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü Geri Dönüşüm Atölyesiyle Kutladı

Kuşadası Belediyesi, '5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çocukların ekolojik farkındalık edinmelerini sağlamak amacıyla İbrahim Zeki Emgin İlkokulu'nda geri dönüşüm atölyesi düzenlendi.

Kuşadası Belediyesi, dünyayı tehdit eden iklim değişikliği ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından İbrahim Zeki Emgin İlkokulu'nda geri dönüşüm atölyesi yürütüldü.

Atölye çalışmasında öğrenciler, önce atık kağıtları ıslatarak hamur haline getirdi. Daha sonra kağıt hamurlarının içlerine kendilerine dağıtılan çiçek tohumlarını koydu. Çocukların doğaya yönelik olumlu tutum, değer ve anlayış geliştirmelerinin de hedeflendiği etkinlik, tohum bombalarının içi toprak dolu saksılara konmasıyla sona erdi.