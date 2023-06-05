Atakum Belediyesi ve DOÇAK, Doğa Bilimleri Köyü'nde Dünya Çevre Günü'nü kutladı

Atakum Belediyesi ile Doğanın Çocukları Akademisi Derneği'nin (DOÇAK) iş birliğinde faaliyet gösteren Doğa Bilimleri Köyü'nde, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' bir dizi etkinlikle kutlandı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 'Ata tohumlarının bu coğrafyada yeşermesini ve ona dönmesini istiyoruz. İnsan, ancak çevreyle bütün biçimde varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilir' dedi.

Atakum Belediyesi ile Doğanın Çocukları Akademisi Derneği'nin (DOÇAK) iş birliğinde faaliyet gösteren Doğa Bilimleri Köyü'nde, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' bir dizi etkinlikle kutlandı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Ata tohumlarının bu coğrafyada yeşermesini ve ona dönmesini istiyoruz. İnsan, ancak çevreyle bütün biçimde varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilir" dedi.

Atakum Belediyesi ile DOÇAK, atıl durumdayken Doğa Bilimleri Köyü'ne dönüştürdüğü eğitim alanında çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bilim, sanat ve spor derslerinin doğayla iç içe işlendiği Doğa Bilimleri Köyü'nde Dünya Çevre Günü de özel bir programla kutlandı.

Programın ilk etkinliği olan doğa yürüyüşüne, Başkan Deveci, DOÇAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cevat Nisbet, Büyükoyumca Mahallesi Muhtarı Fatma Yiğit, akademinin eğitmenleri, öğrenciler ve Büyükoyumca Mahallesi sakinleri katıldı. Yürüyüş kafilesi, Büyükoyumca Mahallesi Dede Efendi Bulvarı'nı yürüyerek kat ederken meyve, sebze ve ağaç tohumlarından oluşan topları toprakla buluşturdu.

Etkinlik, doğa yürüyüşün ardından Doğa Bilimleri Köyü'nde devam etti. Öğrencilerin atölye çalışmalarında yetiştirdiği salatalık, kabak fideleri ile sukulent çiçekleri de katılımcılardan ilgi gördü. Programda Başkan Deveci, öğrencilerin kilden yaptıkları çalışmaların yer aldığı seramik atölyesini açtı. Öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak şekillendirdikleri eserler, ziyaretçilerin beğenisini topladı. Öğrencilerin ve velilerin hazırladığı yemeklerin yer aldığı kermes de katılımcılardan tam not aldı.

Doğayı koruma konusunda yapılan her çalışmanın son derece önemli olduğunu belirten Başkan Deveci, "Doğa Bilimleri Akademisi'nin çok sayıda atölyesi var. Öğrenciler matematikten fiziğe bilimi, sanatı doğayla iç içe öğreniyor. Bugün, Dünya Çevre Günü. Çevre Günü'nde, daha önce olduğu gibi, öğrenciler ve çevre halkı ile duyarlılık ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Ata tohumlarının bu coğrafyada yeşermesini ve ona dönmesini istiyoruz. İnsan, ancak çevreyle bütün biçimde varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilir" diye konuştu.