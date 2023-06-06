Adana Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde temizlik çalışması yaptı

Adana Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Adnan Menderes Sahili'nde ve Seyhan Baraj Gölü'nün yüzey ve zemininde temizlik çalışması yaptı. Çalışmaya çeşitli sivil toplum kuruluşları da katıldı ve toplamda 200 kilogram kağıt, 150 kilogram plastik, 100 kilogram metal, 180 kilogram cam ve 700 kilogram da ambalaj atığı toplandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre bilincinin artırılması ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla Adnan Menderes Sahili'nde ve Seyhan Baraj Gölü'nün yüzey ve zemininde temizlik çalışması yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katıldığı çalışmada çöpler ve atıklar toplandı. 2008'de Estonya'da başlayan dünyanın en büyük sivil çöp toplama hareketi olan Let's Do It, Çukurova Tarım ve Çevre Derneği, Yüreğir Gençlik Merkezi, ASDEM Dalış Kulübü ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın katıldığı çöp toplama etkinliği ile toplumda çevre kirliliğine dikkat çekmek, çöplerin suya, toprağa ve doğaya atılmaması konusunda farkındalık oluşturma hedeflerine katkı sağlanması amaçlandı.

Çalışma sonucunda 200 kilogram kağıt, 150 kilogram plastik, 100 kilogram metal, 180 kilogram cam ve 700 kilogram da ambalaj atığı toplandı. Toplanan atıklar, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince bertaraf edildi.

Temizliğe giden yolun önce kirletmemekten geçtiğine dikkat çekilen etkinlikte, vatandaşlara çok büyük görevler düştüğü belirtilerek, daha duyarlı ve bilinçli hareket edilmesinin, doğaya saygı ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmanın önemine vurgu yapıldı.