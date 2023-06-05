Beşiktaş Bebek'te Dünya Çevre Günü etkinliği: Denizden çıkarılan atıklar geri dönüştürüldü

Beşiktaş Bebek'te 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde suya dalan balık adamlar; denizin dibinden lastikten şişeye, paslanmış demir parçalarından ağa kadar bir çok farklı materyal çıkardı. Daha önce denizden çıkarılan materyallerin geri dönüştürülmesiyle ortaya çıkan ürünler de burada sergilendi. Burada denizden çıkarılan ağlardan yapılan elbise dikkat çekti.

Beşiktaş Bebek'te 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde suya dalan balık adamlar; denizin dibinden lastikten şişeye, paslanmış demir parçalarından ağa kadar bir çok farklı materyal çıkardı. Daha önce denizden çıkarılan materyallerin geri dönüştürülmesiyle ortaya çıkan ürünler de burada sergilendi. Burada denizden çıkarılan ağlardan yapılan elbise dikkat çekti.

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER), 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle denizde temizlik çalışması yaptı. Kıyıdan denize dalan balık adamlar, suyun dibindeki atıkları temizledi. Denizin dibinden lastikten şişeye paslanmış demir paçalarından ağa kadar bir çok atık çıkarıldı. Denizden çıkarılan materyallerin işlenerek dönüştürüldüğü öğrenildi. Daha önce denizden çıkartılan ve geri dönüştürülerek yeniden kullanılan ürünler de sergilendi. Ağdan yapılan elbise dikkat çekti.

"Bu ürünlerin hepsini çıkartan benim"

Etkinliğe katılan Türkiye'nin ilk resmi belgeli ticari balıkçısı Necla Yazıcı, "Profesyonel ticari balıkçıyım, 50 yıldır bu işi yapıyorum bu ürünlerin hepsini çıkartan benim Rumeli Kavağı'ndan toplayıp getiren benim, denizin üstünden topladım. Gerek denizin altından topladım veya büyük tekneler atık ağlarını denize atmasınlar diye aldım. Geri dönüşüm için buraya getirdim. Bu ikinci yılki etkinliğimiz oluyor geçen yıl burada bir kez daha yapmıştık" şeklinde konuştu.

"Gün sonunda bütün atıkların herşeye dönüştürülebilir olduğunu göstermek istedim"

Denizden çıkartılan balıkçı ağları ile elbise tasarlayan stilist Beyza Tıngır, "İlk kadın balıkçımızın Necla hanımın denizden çıkardığı ağlarla beraber tasarladığım bu elbiseyi 5 Haziran çevre gününe dikkat çekmek amacıyla hazırladım. Bütün atıkların aslında geri dönüştürülebilir olduğunu ve günün sonunda giyilebilir, yenebilir, içilebilir aslında herşeye dönüştüğünü gözler önüne sermek için tasarladığım bir elbise. Yapılış sürecinde bana ıslak ve salyangozlu olarak geldi, ellerimle ayıkladım salyangozlarını daha sonra iğne ve misina ile diktiğim bir elbise ortaya çıktı " ifadelerini kullandı.

"Hiçbir atığın çöp olmadığını ve hayatımıza nüfus ettiğini burada görüyoruz"

Etkinlikte özellikle ev kadınlarına seslenen dernek başkanı Fatih Eren, "Bugün buradaki organizasyonumuz nedeni geri dönüşüme dikkat çekmek, biz geri dönüşümün evlerde başladığına inanıyoruz. Ev kadınlarımıza çok büyük bir görev düşüyor, geri dönüşüm ile alakalı, geçen sene çöpe atılan ambalaj atığının değeri 75 milyar evlerde ayrıştırmanın ambalaj atıklarını bir poşetin içersine, organik atıkların bir poşetin içerisine atılması lazım, organik atıklardan kastım şu yemek artıkları meyve, sebze atıkları bunların ambalaj atıklarına temas etmemesi gerekiyor. Ayrı bir poşet içerisinde ambalaj atıkları biriktirildiği zaman yerel yönetimleri arayarak 'biz bu ambalaj atıklarımızı nereye atmalıyız" sorusunu sormaları gerekiyor. Çünkü bu atıklar ayrıştırılmaya başlandığı zaman günün sonunda inanın çöp vergisi vermeyecek halkımız. Gördüğünüz gibi burada sergilediğimiz ürünlerden aslında hiçbir atığın çöp olmadığını herşeyin geri dönüştürülerek hayatımızın bir noktasında nüfus ettiğini çok net bir biçimde görebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL