Efes Selçuk'ta Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi

5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle Efes Selçuk'ta "Atığını Getir, Hediyeni Götür" etkinliği düzenlendi. Pazar Yeri'nde düzenlenen etkinlikte geri dönüştürülebilir cam plastik, atık pil, yağ gibi atıklarını getiren Efes Selçuklular'a kompost gübre ve fesleğen hediye edildi.

Etkinlik ile ilgili bilgi veren Efes Selçuk Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Gonca Erdem, "5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında her sene olduğu gibi bu sene de atığını getiren vatandaşlarımıza çeşitli hediyeler verdiğimiz bir etkinlikteyiz. Bu etkinliği çok faydalı buluyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte REFES Ritim Grubu geri dönüştürülebilir atıklardan elde edilen atıklarla müzik dinletisi sundu.

5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle Efes Selçuklu çocuklar daProf. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde geri dönüştürülebilir atıklardan uçurtma ve çeşitli müzik aletleri yaptılar.