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Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi'nde çocuklar çevre bilinci kazanıyor

Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi'nde çocuklar çevre bilinci kazanıyor

Eğitim Haberleri

Bilecik Belediyesi tarafından Bien Seramik Bilgi Evi'nde düzenlenen eğitim programlarında çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Bilgi Evi'nde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Çocuklar, çevrenin korunması, doğaya saygı ve kirliliğin önlenmesi üzerine fikir alışverişi yaparak afişler tasarladılar.

Bilecik Belediyesi tarafından Bien Seramik Bilgi Evi'nde düzenlenen eğitim programlarında çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Bilgi Evi'nde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bien Seramik Bilgi Evi'nde bir araya gelen çocuklar, Bilecik Belediyesi'nin uzman eğitmenleri eşliğinde, Dünya Çevre Günü'ne özel olarak çevrenin korunması, doğaya saygı ve kirliliğin önlenmesi üzerine fikir alışverişi yaptı. "Dünyamızı korumak için neler yapmalıyız" fikri çerçevesinde yürütülen etkinlikte, mutlu dünya ve mutsuz dünyaya ilişkin mesajların verildiği afişler tasarlandı.

Kaynak: ANKA / Eğitim

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