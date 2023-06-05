Fatih'te Dalgıçlar Deniz Temizliği Yaptı, Öğrenciler Fidan Dikti

Fatih'te 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde dalgıçlar, denizde dip temizliği yaptı. Denizden yangın tüpü, el arabası ve şemsiye çıkarıldı. Yine aynı etkinlik çerçevesinde Karasurları Millet Bahçesi'ne 600 öğrenci fidan dikti.

Fatih'te 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde dalgıçlar, denizde dip temizliği yaptı. Denizden yangın tüpü, el arabası ve şemsiye çıkarıldı. Yine aynı etkinlik çerçevesinde Karasurları Millet Bahçesi'ne 600 öğrenci fidan dikti.

Fatih Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevsinde çevre bilinci ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ilk etkinlikte 4 dalgıç Haliç'in dibindeki atıkları çıkardı. Etkinliğe Fatih Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin çevre eğitimi verdiği öğrenciler de katıldı. Haliç'in dibinden yangın tüpü, şemsiye, el arabası, plastik, cam şişe, sandalye parçaları ve çeşitli atıklar çıkarıldı. Fatih Belediyesi Başkanı M. Ergün Turan, çevre bilinci oluşturulması için çocukların Karasurları Millet Bahçesi'nde atıklardan geri dönüştürülen malzemelerden üretilen ürünleri yaptığı stantları ziyaret etti. Ardından Başkan Turan etkinliğe katılan 600 öğrenci ile beraber Karasurları Millet Bahçesi'ne fidan dikti.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle farkındalık oluşturmak amacıyla burada beraber bir deniz temizliği yaptık. Amacımız tabi ki bu farkındalığın oluşması şimdi burada 10-15 dakikalık dalışta bile denizi kirleten çoğu materyal çıkardık. Amacımız bu farkındalığın bu yaşlardan başlayarak topluma mal olması. Buradan sonra yine çevre bilinci oluşması ile alakalı bir faaliyetimiz var. Ben bugün Haliç kenarında bu mesajı vermeyi kıymetli buluyorum. İnşallah yavrularımız, çevre konusunda gelecek nesiller daha şurlu olacaktır ve bütün toplumu çevre konusunda duyarlı olmalarını davet ediyorum" dedi. - İSTANBUL