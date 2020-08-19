Doğu Anadolu'daki 7 ilde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğu Anadolu'daki 7 ilde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Tunceli'de, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

19.08.2020 16:56 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:01

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Tunceli'de, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Bakanlıktan gönderilen genelge kapsamında Erzurum kent merkezi ve ilçelerde ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park ve piknik alanları gibi yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklar, bilardo salonları ve bilumum tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanan denetimler başladı.

Polis, jandarma, zabıta ve sağlık ekipleri ile tüm kamu kurumları, görev alanlarında vatandaşların toplu olarak bulunduğu halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik genelge kapsamında uygulama gerçekleştirdi.

Erzurum'da Vali Vekili Yıldız Büyüker de polis ekipleriyle kentin en işlek noktalarından Terminal Caddesi'nde denetimlere katıldı. Caddeki kafe, lokanta, market ve alışveriş yerlerine giden Büyüker, buralardaki vatandaşlara ve mekan sahiplerine maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için hatırlatmalarda bulundu. Kentte, emniyetten yetkililerin de aralarında bulunduğu ekipler, Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yerlerinde, bankalar, taksi durakları, çorbacılar, lokantalar ve kahvehanelerin bulunduğu işletmelerde denetimlerde bulunarak işletme sahiplerini ve vatandaşları uyulması gereken konularda uyardı.

Vatandaşların yoğun olduğu kent meydanlarında da denetim yapan ekipler, kentin farklı noktalarındaki halk otobüsleri, minibüs ve araçlarda da kontroller yaptı. Ekipler, kent merkezinde farklı birçok noktada araçlardan anons yaparak ve yaya denetimlerle, vatandaşların maske takmaları, sosyal mesafe kuralına ve hijyen kurallarına uymalarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Ardahan

Ardahan'daki tedbirlerin denetimini Vali Hüseyin Öner başkanlığındaki ekip yaptı. Vali Öner ve beraberindekiler, Kongre Caddesi PTT Kavşağı'nda başladıkları denetimi kent otogarına kadar sürdürdü. Bizzat esnafı ziyaret edip müşterilere tedbirler konusunda bilgi veren Öner, tedbirlere uyanlara teşekkür etti.

Öner, gazetecilere, denetimlerin il geneli geniş kapsamlı sürdüğünü belirterek tedbirlere uyulmasını istediklerini dile getirdi. Bugünkü denetimde kurallara uyulduğunu gözlemlediklerini aktaran Öner, "Bu durum tabii ki beni son derece memnun kıldı. Görünen vatandaşımız ve esnafımız kurallara uyuyor. Gözlemlerimiz bu yönde. Biz de denetimde kendilerine bazı bilgiler verdik. Böyle devam edersek bu salgından erken kurtulmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Denetimlerde polis ve jandarma vatandaşa maske ve dezenfektan dağıttı.

Kars

Kars'ta, Vali Türker Öksüz başkanlığında denetim düzenlendi. Vali Öksüz ve beraberindekiler, Kazım Karabekir Caddesi ve Faikbey Caddesi'nde iş yerlerini denetledi ve maskesiz dolaşanları uyardı.

Öksüz, gazetecilere, virüsün yayılmasını önlemek için sıkı tedbirlerin uygulandığını söyledi. Tedbir alındığı zaman yarına güvenle bakılabileceğini belirten Öksüz, "Koronavirüsle mücadelede toplumumuzun sağlığını korumak istiyoruz, vaka sayılarındaki artışı durdurmamız lazım. Bunun için de denetimlerin etkili olması lazım. Koronavirüsten dolayı 80 hastamız şu anda hastanelerimizde tedavi görüyor. Hiç kimse 'Ben bu hastalığa yakalanmayacağım.' diye düşünmesin, mutlaka maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız lazım." diye konuştu.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ise ilçede ekiplerle iş yerlerinde denetim yaptı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunan Koşal, maske takan vatandaşlara teşekkür etti.

Tunceli

Tunceli'de Vali Mehmet Ali Özkan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında iş yerlerinde denetlemelerde bulundu. Vali Özkan, kent merkezi ve Atatürk Mahallesi'nde iş yerlerini ziyaret ederek uyulması gereken kurallar konusunda esnaf ve kent sakinlerine bilgi verdi

Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Diyoruz ki maskemizi takalım, mesafemize uyalım ve temizlik kurallarına riayet edelim. Biz de ilimiz genelinde Kovid-19 tedbirlerine uyan ve bütün bilgilendirmelerini müşterilerine yapan işletmelere birer 'Kovid-19 salgın tedbirlerine bu iş yeri uymaktadır' diye birer çıkartma veriyoruz. Onlar bunu iş yerlerine yapıştıracak, müşteriler de geldiğinde buranın güvenli olduğunu bilecek." dedi.

Denetimlere aralıksız devam edeceklerini anlatan Özkan, vatandaşlarında kurallara uymasıyla ancak salgının önlenebileceğini kaydetti.

Ağrı

Ağrı'da da Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde iş yerlerini denetledi. Cıbır ve beraberindekiler Kağızman Caddesi'ndeki kafe, restoran ve kahvehaneleri gezerek Kovid-19 salgını hakkında esnafı bilgilendirdi. Kovid-19 ile ilgili esnafa broşür dağıtan Cıbır ve beraberindekiler, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Eleşkirt Kaymakamı Mustafa Duruk ve beraberindekiler de ilçedeki iş yerlerinde denetleme yaptı.

Erzincan

Maske takma zorunluğu bulunan Erzincan'da ekipler, kent merkezinde yoğunluğun yaşandığı Cumhuriyet Meydanı, Fevzipaşa, Ordu, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri üzerindeki iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim yaptı.

Ekipler, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uyulup uyulmadığını kontrol etti. Polis araçlarından maske takılması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması anonsları yapıldı.

Doğu Anadolu'daki 7 ilde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Magazin
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi Magazin
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor 3. Sayfa
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı Ekonomi
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı 3. Sayfa
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle...
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Dünya
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın müjdesine ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın müjdesine ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına 'Temas yok' dedi
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına "Temas yok" dedi
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
27 yaşındaki adam eşine kızıp intihara kalkıştı
27 yaşındaki adam eşine kızıp intihara kalkıştı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Vladimir Putin Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise İrem Derici Yeşim Salkım Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Can Bartu Gökhan Gönül Mecnun Otyakmaz Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Çocuk Silah Karar Antalya
Şu an buradasınız: Doğu Anadolu'daki 7 ilde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 17:01:52. #1.15#
title