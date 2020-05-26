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Denizlispor 54. yaşını korona virüs tedbirleri gölgesinde havai fişeklerle kutladı

Denizlispor saatler 20.20'yi gösterdiğinde Süper Lig maçlarını oynadığı Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirdiği havai fişek gösterisi ile 54. yaş gününü kutladı.

Denizlispor 54. yaşını korona virüs tedbirleri gölgesinde havai fişeklerle kutladı
26.05.2020 22:36 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:39

Denizlispor saatler 20.20'yi gösterdiğinde Süper Lig maçlarını oynadığı Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirdiği havai fişek gösterisi ile 54. yaş gününü kutladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kalabalık kutlama yapmayan kulüp taraftarlarını da unutmayarak sosyal medya hesaplarından kutlamayı canlı yayınladı.

Süper Lig en köklü ekiplerinden olan Denizlispor, 54. yılını Atatürk Stadyumu'nda havai fişek gösterisi ve müzikle kutladı. Stada yakın binalarda yaşayan vatandaşlar ise balkonlarından kutlamaları izledi. Bazı vatandaşlar ise stada gelerek 54'üncü yılı eğlenerek kutladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kutlamalara katılamayan taraftarlardan unutulmadı. Kulüp kutlamayı sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

"Mutluyuz, gururluyuz çünkü şan ve şeref dolu 54 yıl"

Tekrardan tribünlerde Denizlispor'u destekleyeceği günü beklediğini ifade eden ve stada gelerek kutlamalara katılan taraftarlardan Ahmet Şohoğlu, "Öncelikle bu sağlık sorunları sebebiyle hem sokağa çıkma kısıtlaması geldi, hem de ligler ertelendi. Taraftar olarak ister istemez bize dokunuyor. Takımımızı desteklemeye her zaman geliriz. İnşallah bu kötü günler biter, takımımızı tekrardan tribünlerden desteklemeye devam ederiz. Mutluyuz, gururluyuz çünkü şan ve şeref dolu 54 yıl. Denizlispor ufak bir camia değil, Avrupa'yı görmüş bir kulüp. Denizlispor'umuzun doğum günü kutlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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