Denizlispor'a maç seyircisiz oynama cezası

Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından PFDK'ya sevk edilen Denizlispor'a bir maç seyircisiz oynama ve toplamda 148 bin TL para cezası verildi.

Denizlispor'un geçen hafta sonunda sahasında oynadığı Amed Sportif Faaliyetler maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti. PFDK'dan yapılan açıklamaya göre, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulübün 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 maç seyircisiz oynama cezası ve 12 bin TL para cezası verdi.

Ayrıca yeşil-siyahlı ekibe çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 80 bin TL ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası verildi. Bu nedenle Denizlispor ligin 22. haftasında sahasında oynayacağı Isparta 32 Spor maçını seyircisiz oynayacak. - DENİZLİ