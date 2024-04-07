Düzcespor, Denizlispor'u 3-0 mağlup etti
TFF 2. Lig'in 34. haftasında Düzcespor sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 3-0 mağlup etti.
Hakemler: Yücel Büyük, Kenan Özcan, Çağrıcan Pazarcıklı
Düzcespor: Gökhan Siverek, Oğuzhan Çapar, Yasin Palaz, Şahin Şafakoğlu (Erman Bulucu dk. 56), Şaban Özel, Serdercan Eralp (Emirhan Yılmaz dk. 79), Oğuzhan Aydoğan (Özer Özdemir dk. 79), Kaan Yüksel, Zahit Fındık (İlke Tankul dk. 67), Hayrullah Erkip, Alişan Durmuş
Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Ahmet Tekin (Deniz Kodal dk. 89), Mehmet Eren Sıngın (Emirhan Kaşcıoğlu dk. 56), Bekir Turaç Böke, Oktay Kısaoğu, Alaattin Öner (Mehmet Ali Ulaman dk. 56), Samet Emre Gündüz (Alihan Kalkan dk. 75), Mustafa Kaçan (Muhammed Eren Kıryolcu dk. 75)
Goller: Kaan Yüksel (dk. 2), Şahin Şafakoğlu (dk. 11), Emirhan Yılmaz (dk. 86) (Düzcespor)
Sarı kartlar: Oğuzhan Aydoğan, Alişan Durmuş, Gökhan Siverek, Emirhan Yılmaz, Yasin Palaz (Düzcespor), Muhammet Özkal, Mustafa Kaçan, Samet Emre Gündüz, Ahmet Tekin (Denizlispor) - DENİZLİ