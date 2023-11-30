Denizlispor, Aksaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, yeni teknik direktörü Özcan Bizati ile birlikte Aksaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Takımda sakatlıkları bulunan 3 oyuncu da deplasmana çıkamayacak.

Yeni teknik direktörü Özcan Bizati ile Aksaray maçı hazırlıklarını sürdüren Denizlispor, takımın da sakatlıkları bulunan 3 oyuncusu ile deplasmana çıkacak.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Denizlispor, 68 Aksaray Belediyespor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Özcan Bizati nezaretinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Cuma günü sabah saatlerinde takım otobüsü ile Aksaray'a hareket edecek olan takımda, sakatlıkları bulunan Berkant Gündem, Emre Burgaz ve Mehmet Ali Ulaman kadroda yer almayacağı öğrenildi. - DENİZLİ