Denizlispor, Menemenspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
TFF 2.lig Kırmızı Grupta yer alan Denizlispor, ligde kalma mücadelesi verdiği Menemenspor maçı için antrenmanlarını sürdürdü. Son 2 haftadır aldığı galibiyetlerle puanını 27'ye çıkaran Denizlispor, galibiyetle dönerek seriye devam etmek istiyor.
TFF 2.lig Kırmızı Grupta yer alan düşme hattındaki Denizlispor, ligin 31'inci haftasında Menemenspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Alt liglerde 2023-2024 sezonunda sona doğru yaklaşılırken, şampiyonluk ve ligte kalma adına kıran kırana yarış devam ediyor. Son 2 haftadır aldığı galibiyetlerle puanını 27'ye çıkaran Denizlispor, ligte kalabilmek adına 31'inci haftada play-off mücadelesi veren Menemenspor deplasmanına gidecek. Bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdüren Denizlispor, galibiyetle dönerek seriye devam etmek istiyor. - DENİZLİ