Denizlispor'un eski başkanı Ali Çetin, taksiciyle yaşadığı tartışma sonucu yaralandı

Denizli'de yol verme yüzünden tartıştığı taksici tarafından yaralanan Denizlispor'un eski başkanı Ali Çetin'in olay ile ilgili susma hakkını kullandığı öğrenildi.

5 Aralık saat 00.40 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Ulus Caddesi'nde meydana gelen olayda, yolcu almak için yavaşlayan taksici Barış A. ile Denizlispor'un eski başkanı Ali Çetin arasında yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşandı. Aşırı alkollü olduğu iddia edilen Ali Çetin ve yanındaki koruması, bir süre takip ettikleri taksinin önünü keserek aşağıya indirdikleri sürücü Barış A.'ya fiziksel saldırıda bulundu. O esnada kendisini savunmak için elindeki bıçağı rastgele savuran Barış A., Ali Çetin ve korumasını hafif şekilde yaraladı. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilen eski başkan ve koruması, tedavilerinin tamamlanmasının ardından ertesi gün taburcu edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan taksici Barış A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşananlarla ilgili olarak ifadesi alınmak istenen Ali Çetin'in ise susma hakkını kullandığı ve henüz şu ana kadar ifade vermediği öğrenildi. Olay gecesi kendisinin 200, korumasının ise 126 promil alkollü olduğu öne sürülen Ali Çetin'in ifadeye davet edildiğini kaydedildi.

"Oğlum canını kurtarmaya çalışmış"

Denizlispor'un eski başkanı olan Ali Çetin'in alkol aldığı gecede dehşet dolu anların yaşanmasına neden olduğu bıçaklı kavgada oğlu Barış A.'nın suçsuz olduğunu anlatan anne Aysun Yıldız, "Olay gece saatlerinde oluyor. Ben işten çıkıp eve geldiğimde gelinim tarafından olayı duydum. Oğlum yolcu almak için duruyor. Bunlar ise aracı sağ sola kırması nedeniyle oğlum kornaya basarak tepki gösteriyor. Ardından çıkan sözlü tartışma ile birlikte Ali Çetin ve beraberindekiler bulunduğu araçlar ile taksinin önünü kesiyor. Araçtan inip oğluma saldırıyorlar ve saldırıda oğlumun gözlüğü kırılıyor. Oğlum gözlüğünün düşmesi nedeniyle önünü de göremiyor ve canını kurtarmak için bıçak çıkartıyor. O esnada yaklaşmasınlar diye bıçak sallarken Çetin ufak bir sıyrıkla yaralanıyor. Benim oğlum masum ve hiçbir suçu da yok. Çetin ufak bir şekilde yaralanıyor ve bıçaklama da yok. Hatta hemen ertesi gün taburcu oluyor. Genel olarak bu Ali Çetin sürekli kavgalara ve olaylara karışan bir kişidir" dedi.

"Zaten karşı taraf hatasını kabul etti ve suçlu olduğunu bildiği için de şikayetçi olmadı"

Daha önce de Çetin ve ailesi tarafından sürekli benzer olayların yaşandığını söyleyen Aysun Yıldız, "Bizim yaşadığımız durumdan öncede çok kişinin canını yakıyor ve karıştığı olayları hep örtbas etmeye çalıştığını öğrendik. Benim oğlum masum ve oğlumun ismini karalamaya çalıştılar. Hak ve adaletin yerini bulmasını istiyorum. Oğlum da haksız yere içeri girdi. Ali Çetin ve beraberindekiler de sarhoş oldukları için ne yaptıklarını bilmiyorlar. Zaten karşı taraf hatasını kabul etti ve suçlu olduğunu bildiği için de bize şikayetçi olmayacaklarını bildirdiler" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ