Denizlispor Fethiyespor'a 1-0 mağlup oldu
Denizlispor, Fethiyespor karşısında 1-0 mağlup oldu. Maçta tek golü Fethiyespor'dan Ali Ceylan attı.
0 mağlup oldu.
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Efe Kurtuluş, Şafak Nalbantoğlu
Denizlispor : Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Emirhan Kaşcıoğlu, Alihan Kalkan (Samet Emre Gündüz dk. 46), Bekir Turaç Böke, Oktay Kısaoğlu (Yusuf Emre İnanır dk. 89), Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Alaattin Öner (Deniz Kodal dk.68), Mustafa Kaçan (Mehmet Eren Sıngın dk. 68), Emre Furtuna (Ahmet Tekin dk. 14)
Fethiyespor : Enes Fidayeo, Ali Mert Aydın, Serdar Ümit Deniz, Şahan Akyüz, Rıdvan Türker, Selim Kayacı (Abdullah Balıkçı dk. 69, Berk Taşkın dk. 90), Murat Yılmaz, Selçuk Alibaz (Ramazan Çevik dk. 69), Nurettin Çakır (Özcan Yaşar dk. 90), Mert Çayir ( Ali Ceylan dk. 46), Sezer Özmen
Goller: Ali Ceylan (dk. 90+8) (Fethiyespor)
Sarı kartlar: Emre Sağlık, Oktay Kısaoğlu, Emirhan Kaşçıoğlu, Gökhan Süzen (Denizlispor) (Fethiyespor) - DENİZLİ