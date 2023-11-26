Denizlispor Düzcespor'a 1-2 mağlup oldu
Denizlispor, Düzcespor karşısında 1-2 mağlup oldu. Maçta Bekir Turaç Böke'nin golüne karşılık Ahmet Sun 2 gol attı.
1 mağlup oldu.
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Sedat Etik, Mert Baykal
Denizlispor : Abdülkadir Sünger, Muhammet Özkal, Emirhan Kaşcıoğlu, Samet Emre Gündüz, Bekir Turaç Böke, Muhammed Eren Kıryolcu (Emre Yıldırım dk. 83), Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Ahmet Tekin (Mehmet Eren Sıngın dk. 63), Mustafa Kaçan (Alihan Kalkan dk. 63), Emre Burgaz (Emre Furtuna dk. 50)
Düzcespor: Taha Ayan, Hamit Kulya, Serdarcan Eralp, Ahmet Sun, Sedat Cengiz, Hüseyin Atakan Üner (Alişan Durmuş dk. 68), Emre Gündoğdu (Oğuzhan Aydoğan dk. 80), Yasin Palaz (Mehmet Bektaş dk. 90+1), Şahin Şafakoğlu (Ömer Esenkaya dk. 46 ), İsmail Zehir, Uğur Arslan Kuru
Goller: Bekir Turaç Böke (dk. 90+6) (Denizlispor), Ahmet Sun (dk. 22, 54) (Düzcespor)
Sarı kartlar: Emre Sağlık, Emirhan Kaşcıoğlu, Emre Furtuna (Denizlispor), İsmail Zehir (Düzcespor) - DENİZLİ