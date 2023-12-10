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Denizlispor, İskenderunspor'a mağlup oldu

10 Aralık 2023 16:31 Son Güncelleme: 16:32 Abone Ol

TFF 2. Lig'in 17. haftasında Denizlispor, sahasında konuk ettiği İskenderunspor'a 2-1 mağlup oldu. Goller Gökhan Süzen, Hamza Küçükköylü ve Süleyman Güneş'ten geldi.