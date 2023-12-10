Denizlispor, İskenderunspor'a mağlup oldu
TFF 2. Lig'in 17. haftasında Denizlispor, sahasında konuk ettiği İskenderunspor'a 2-1 mağlup oldu. Goller Gökhan Süzen, Hamza Küçükköylü ve Süleyman Güneş'ten geldi.
TFF 2. Lig'in 17. haftasında Denizlispor, sahasında konuk ettiği İskenderunspor'a 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Eren Özyemişoğlu, Emrah Akkaya, Kerem İlitangil
Denizlispor: Ali Eren Yalçın, Emre Yıldırım (Emre Furtuna dk. 74), Muhammet Özkal, Emirhan Kaşcıoğlu, Alihan Kalkan (Mehmet Ali Ulaman dk. 59), Samet Emre Gündüz (Oğuzhan Sarı dk. 86), Bekir Turaç Böke, Oktay Kısaoğlu, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Mustafa Kaçan (Muhammed Eren Kıryolcu dk. 74)
Yedekler: Ramazan Karakurt, Mehmet Eren Sıngın, Deniz Kodal, Ertuğrul Bağ, Emre Çirkin, Ahmet Tekin
Teknik Direktör: Özcan Bizati
İskenderunspor: Hamza Küçükköylü, Ahmet Sivri (Ömer Kuşan (dk. 72), Kutay Yokuşlu (Eren Tokat dk. 18), Süleyman Güneş (Bertul Kocabaş dk. 82), Timur Temeltaş (Gökhan Işılak dk. 72), Çağtay Kurukalıp (Ahmet Devret dk. 82), Ali Keten, Emircan Seçgin, Onur Ural, Abdurrahman Canlı, Muhammed Demirci
Yedekler: Emirhan Bayrak, Artun Akçakın, Kaan Yüksel, Burak Çapkınoğlu, Buğra Çağlıyan
Teknik Direktör: Koray Palaz
Goller: Gökhan Süzen (dk. 14)(Denizlispor) Hamza Küçükköylü (dk. 48), Süleyman Güneş (dk. 71)(İskenderunspor)
Sarı kartlar: Mustafa Kaçan, Emirhan Kaşcıoğlu, Samet Emre Gündüz (Denizlispor) Timur Temeltaş, Çağtay Kurukalıp, Süleyman Güneş, Muhammed Demirci (İskenderunspor) - DENİZLİ