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Denizlispor U15 Takımı Futbolcusu Mehmet Ali Şaşmaz Milli Takım'a Davet Edildi

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Denizlispor U15 Takımı'nın başarılı futbolcusu Mehmet Ali Şaşmaz, gösterdiği performans ile milli takım antrenörlerinin dikkatini çekti ve 3. kez U15 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi. Şaşmaz, İstanbul'da yapılacak hazırlık kampına katılacak.

Denizlispor U15 Takımı'nın başarılı futbolcusu Mehmet Ali Şaşmaz gösterdiği performans ile milli takım antrenörlerinin dikkatini çekti ve 3. kez U15 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi. Şaşmaz, 14-22 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak hazırlık kampına gidecek.

Milli takıma daveti ile ilgili olarak düşüncelerini açıklayan genç yetenek Mehmet Ali Şaşmaz, davet aldığı için heyecanlı ve gururlu olduğunu belirterek, "Milli takım kampına davet edildiğim için çok mutlu ve gururluyum. İnşallah elimden gelen gayreti göstererek başarılı olmak ve milli takım için kalıcı olmak istiyorum. Bu seviyeye gelmeme katkı veren antrenörlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Gökhan Hor: "Daha önce de iki kez milli takım kampına katılmıştı"

Denizlispor U15 Takımı Teknik Sorumlusu Gökhan Hor da Mehmet Ali Şaşmaz'ın, milli takıma davet edilmesinin kendilerini sevindirdiğine dikkat çekerek, "Kendisi daha önce de iki kez milli takım kampına katılmıştı. Hatta Makedonya ile oynanan hazırlık maçında forma giymiş ve bir gol kaydetmişti. Bu hem bizim takımımız açısından hem de kulübümüz açısından oldukça iyi bir durum. Denizli'nin çocukları açısından da iyi bir durum" diye konuştu.

"Bu bizim altyapının başarısı"

Denizli'deki çocuklarımızın milli takıma çağrılması, orada büyük takım futbolcuları ile bir arada yer alabilmesinin önemli olduğunu söyleyen Hor, "Bu bizim altyapının da bir başarısı. Bütün gruplarımıza da bir örnektir. Bu yüzden inşallah bizleri orada gururlandırır. İyi bir performans gösterir. Bundan sonraki kadrolarda da yer alır. Bu diğer oyuncularımızın da önünü açabilir. Mehmet Ali'yi izleyen milli takım hocası diğer oyuncuları da görebilir. Bu nedenle sevinçliyiz, mutluyuz. İnşallah hayırlısı ile bizleri orada temsil eder" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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