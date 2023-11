Bülent Ertuğrul: Denizlispor bir markadır ve daha iyi yerlere gelecektir

Denizlispor'da istifa eden eski Teknik Direktör Bülent Ertuğrul, süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Bülent Ertuğrul, vedaların zor olsa da gerekli olduğunu belirterek "Hangi ligde olursa olsun, Denizlispor bir markadır ve bu marka daha iyi yerlere gelecektir. Umutsuzluk Denizli'ye yakışmaz. İnanıyorum ki, en kısa zamanda bu zor günler elbirliği ile aşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Denizlispor'da art arda alınan kötü sonuçlardan sonra istifa eden eski Teknik Direktör Bülent Ertuğrul, süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Alt yapısından çıktığı Denizlispor'da A takımla hem Türkiye'de hem de Avrupa kupalarında büyük sevinçler yaşadığını dile getiren tecrübeli teknik patron, Denizlispor'da 8 ay boyunca hizmet etmenin onur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Çalıştığı 8 ay boyunca gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeden ekiple yoğun şekilde çalıştığını ifade eden Ertuğrul, "Profesyonel liglerin yaş ortalaması en düşük kadrosuyla 14 hafta boyunca elimizden geleni yaptık. Aldığımız her karar, şehrimizin markası olan kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda oldu. Görevimizden affımızı istemek de bunlardan biriydi. Bu kulüp hepimizin. Ne zaman ve ne koşulda üzerimize bir görev düşerse her zaman hazır olduğumuzu tüm kamuoyunun bildiğinden şüphem yok. Vedalar zordur ancak gerektiğinde bunu yerine getirmek gerekir. Biz sadece teknik heyet görevimizi bırakıyoruz. Denizlispor'a olan vefamız, sevgimiz ve ona hizmet etme aşkımız her daim bakidir. Hangi ligde olursa olsun, Denizlispor bir markadır ve bu marka daha iyi yerlere gelecektir. Umutsuzluk Denizli'ye yakışmaz. İnanıyorum ki, en kısa zamanda bu zor günler elbirliği ile aşılacaktır. Alt yapısında yetiştiğim kulübüme, teknik direktör olarak da hizmet etme imkanı veren başkanımıza, yönetim kurulumuza, oyuncularımıza, iyi günde kötü günde bana destekleri ile güç veren vefakar taraftarlarımıza ve kulüp çalışanlarımıza en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ