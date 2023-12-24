Taraftarlar maç öncesi şehitleri andı

DENİZLİ(İHA) – TFF 2. Lig'in 19. haftasında Denizli spor ile Düzce spor, taraftarlar karşılaşma öncesinde 12 şehidi Türk bayrağı açarak andılar.

Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen alçakça saldırıda, vatan savunması için görev yapan kahraman 12 askerimiz, milletimizin yüreğine derin bir acı bıraktı. Ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden bu hain saldırıya karşı, spor camiası bir kez daha kenetlenerek şehitlerimize olan minnet ve saygısını gösterdi. Denizlispor, Düzcespor ve taraftarlar, maç öncesinde bir arada Türk bayrağını gururla taşıdı.

Tribünlerde, renkleriyle değil, vatan sevgisiyle birleşen taraftarlar Türk bayrağı açtı. Şehit askerlerin anısına düzenlenen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle birlik ve dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koydu. - DENİZLİ