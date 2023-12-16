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Denizlispor'un genç futbolcusu Kemal Çetinkaya menisküs ameliyatı oldu

16 Aralık 2023 10:48 Güncelleme: 10:49 Abone Ol

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Denizlispor'un genç futbolcusu Kemal Çetinkaya, sol dizinden menisküs ameliyatı geçirdi. Kulüp, Kemal Çetinkaya'ya geçmiş olsun dileklerini iletti ve en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti.