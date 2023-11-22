Denizlispor, Teknik Direktör Özcan Bizati ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Bülent Ertuğrul ile yollarını ayıran kulüp, Bizati'ye hoş geldiniz mesajı verdi.

Denizlispor, Teknik Direktör Özcan Bizati ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Denizlispor'da Teknik Direktör Özcan Bizati ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Bülent Ertuğrul'la karşılıklı anlaşarak yolları ayıran Denizlispor'da Özcan Bizati ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi. Tecrübeli teknik adamla yapılan anlaşma, "Kulübümüz teknik direktör Özcan Bizati ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Özcan Bizati'ye hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleriyle açıklandı. - DENİZLİ