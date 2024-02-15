Denizlispor, Fethiyespor maçı öncesi antrenmanlara başladı
TFF 2. Lig'in 26. haftasında Fethiyespor'u konuk edecek olan Denizlispor, antrenmanlara çıkmama kararının ardından bugün çalışmalara başladı. Geçtiğimiz hafta aldığı yenilgiyle düşme hattında bulunan Denizlispor, maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
DENİZLİ(İHA) – TFF 2. Lig'in 26'ıncı haftasında 18 Şubat 2024 Pazar günü Fethiyespor'u konuk edecek Denizlispor, antrenmanlara çıkmama kararının ardından bugün çalışmalarına başladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Denizlispor, hafta sonu 18 Şubat 2024 Pazar günü kendi sahasında Fethiyespor'u konuk edecek. Yeşil siyahlı ekip hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesislerinde teknik direktör Özcan Bizati nezaretinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18. sırada düşme hattında bulunan Denizlispor, geçtiğimiz hafta Erzincanspor karşısında 1-0 yenilgiye uğradı.
Geçtiğimiz gün Denizlispor'da futbolcular maaşlarının ödenmemesi halinde maça çıkmama kararıyla protesto başlatmıştı. Bugün yapılan antrenmanla protesto sona erdi. - DENİZLİ