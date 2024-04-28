Denizlispor, Uşakspor'u 4-1 Yendi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor ve Uşakspor'un karşı karşıya geldiği karşılaşmada, gülen taraf ev sahibi ekip oldu. Maçı 4-1 kazanan Denizlisporlu futbolcular, ceza sahası önüne oturarak protesto ile karışık ilginç bir gol sevincine imza attı.

Ligden düşmeleri kesinleşen Ege'nin köklü iki takımın karşılaştığı 37. hafta maçında Denizlispor, Uşakspor'u 4-1yenerek, kendi sahasındaki son maçı farklı kazanarak seyircisine veda eti. Ev sahibi Denizlispor'un gollerini Alaattin, Emirhan, Samet Emre ve Gökhan kaydederken, Uşakspor ise tek golünü Tan'ın ayağından kazandı. Denizlispor alınan farklı galibiyetle puanını 32'ye çıkarırken, Uşakspor ise 5 puanda kaldı. Haftalardır antrenman boykotlarıyla gündeme gelen Denizlisporlu futbolcular, ceza sahası önüne oturarak protesto ile karışık ilginç bir gol sevincine imza attı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Erdem Temel xxx, Servet Bozkurt xxx, Gökmen Çambel xxx

Denizlispor: Ertuğrul xx, Emre Sağlık xxx, Muhammet Özkal x ( Emre Ak dk 90 x), Emirhan xx, Gökhan xx, Alaattin xxx (Yusuf Emre dk 75 xx), Emre Yıldırım xx, Emir Toprak xx, Samet Emre xxx (Alihan dk 75), Oktay xx (Muhammed Eren dk 90), Mustafa Kaçan xxx (Mehmet Eren dk 82 xx)

Uşakspor: Mehmet Akif x (Yusuf Can dk 16 xx), Değer Mehmet xx, Yusuf xx, Oğulcan xx, Tan xx, Necati x (Mustafa Kemal dk 60 x), Berkay xx, Soner xx (Halil dk 46 x), Eren xxx, Emre Pehlivan x (Arda dk 73 x), Emre Can x (Enes dk 46)

Goller: Alaattin (dk 13), Emirhan (dk 38), Samet Emre (dk 45+1) Gökhan (dk 79) (Denizlispor) Tan (dk 25) Uşakspor,

Sarı kartlar: Muhammet Özkal (Denizlispor) Yusuf (Uşakspor) - DENİZLİ