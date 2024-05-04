Derince Bld. - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derince Bld. - Denizlispor maçı nereden izlenir?

4 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Derince Bld. - Denizlispor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Derince Bld. - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Derince Bld. - Denizlispor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Derince Bld.- Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derince Bld.- Denizlispor maçı ne zaman?

DERİNCE BLD. - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Derince Bld. ile Denizlispor arasındaki TFF 2. Lig maçı, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15:00'te başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için TFF Youtube kanalından yayınlanacak. TFF Youtube'u internet üzerinden şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Maç, Kocaeli'de, Belediye Derince Doğal Çim Stadyumu'nda gerçekleşecek.