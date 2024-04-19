Denizlispor Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Denizlispor kongreye gidiyor. Yeşil siyahlı kulüpten yapılan açıklamada Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 6 Mayıs Pazartesi günü saat 18.30'da EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılacağı belirtildi.

Denizlispor tarafından yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 6 Mayıs Pazartesi günü saat 18.30'da EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılacağı duyuruldu. Yapılacak toplantıda ekseriyanın sağlanamaması veya herhangi bir sebeple ertelenmesi halinde kongrenin 14 Mayıs Salı günü yine EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda aynı saatte, ekseriyana bakılmaksızın yapılacağı ifade edildi. - DENİZLİ