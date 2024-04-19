Üye Girişi
Haberler

Denizlispor Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Denizlispor, Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı duyurdu. Toplantı, 6 Mayıs Pazartesi günü saat 18.30'da EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Denizlispor kongreye gidiyor. Yeşil siyahlı kulüpten yapılan açıklamada Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 6 Mayıs Pazartesi günü saat 18.30'da EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılacağı belirtildi.

Denizlispor tarafından yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 6 Mayıs Pazartesi günü saat 18.30'da EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılacağı duyuruldu. Yapılacak toplantıda ekseriyanın sağlanamaması veya herhangi bir sebeple ertelenmesi halinde kongrenin 14 Mayıs Salı günü yine EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda aynı saatte, ekseriyana bakılmaksızın yapılacağı ifade edildi. - DENİZLİ

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Denizlispor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title