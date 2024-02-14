Denizlispor Futbolcuları Maaş Boykotu Kararı Aldı

DENİZLİ(İHA) – TFF 2. Lig'de mücadele eden Denizlispor'da futbolcular maaşlarının ödenmemesi halinde 18 Şubat Pazar günü oynanacak Fethiyespor maçına kadar antrenmanlara çıkmama kararı aldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Denizlispor'da futbolcular maaş alamadıkları için boykot kararı aldı. Yeşil-siyahlılarda futbolcular ve kulüp personeli 4 aydır maaş alamadıklarını açıkladı. Maaşlarının ödenmemesi halinde 18 Şubat 2024 Pazar günü oynanacak Fethiyespor maçına kadar antrenmanlara çıkmama kararı alan futbolcular, şehrin ileri gelenlerine de çağrıda bulundu. Futbolcular, Denizlispor'a sahip çıkılması, krizin bir an önce çözüme kavuşması için yardım istedi.

Denizlispor, ligde zor bir durumda hatta üçüncü lige düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. - DENİZLİ