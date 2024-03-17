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Menemen FK, Denizlispor'u 3-1 mağlup etti

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TFF 2. Lig'in 31. haftasında Menemen FK, sahasında Denizlispor'u 3-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Menemen FK'dan Mertcan Açıkgöz, Özkan Yıldırım ve Kemal Rüzgar gol atarken, Denizlispor'dan Samet Gündüz skor üretebildi.

TFF 2. Lig'in 31. haftasında Menemen FK, sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 3-1 mağlup etti.

Hakemler: Ahmet Ecevit, Hüseyin Can, Furkan Ulu

Menemen FK: Kıvanç Küçükkarış (Bora Göymen dk. 90+2), Onur Akdeniz, Feyyaz Belen, İsmail Erdoğan, Mazlum Demir, Mertcan Açıkgöz (İsmail Kulet dk. 75), Özkan Yıldırım (Sedat Şahintürk dk. 75), Hakkı Türker (Sedat Cengiz dk. 85), Mehmet Alp Kurt, Kemal Rüzgar, Burak Yesilay (Recep Aydın dk. 75)

Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Ramazan Karakurt (Alihan Kalkan dk. 59), Muhammet Özkal, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Mehmet Sıngın (Muhammed Kıryolcu dk. 75), Oktay Kısaoğlu, Mustafa Kaçan (Emirhan Kaşcıoğlu dk. 87), Samet Gündüz, Deniz Kodal (Emre Ak dk. 59), Ahmet Tekin

Goller: Mertcan Açıkgöz (dk. 27), Özkan Yıldırım (dk. 41), Kemal Rüzgar (dk. 78)(Menemen FK) Samet Gündüz (dk. 70)(Denizlispor)

Sarı kartlar: Sedat Cengiz (Menemen FK) Ahmet Tekin, Mustafa Kaçan (Denizlispor) - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Özkan Yıldırım Samet Gündüz Denizlispor Menemen Spor Güncel Haberler

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