Denizlispor Olağan Kongresi Ertelendi
2. Lig'den düşen Denizlispor'da bugün yapılması planlanan olağan kongre, yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 14 Mayıs'a ertelendi.
2. Lig'den düşen Denizlispor'da bugün yapılması planlanan olağan kongre, yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 14 Mayıs'a ertelendi.
Denizlispor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüzün bugünkü olağan genel kurulu, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenmiştir. Ertelenen Olağan Genel Kurulumuz, 14 Mayıs 2024 Salı günü EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 18: 30'da çoğunluk aranmadan yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - DENİZLİ