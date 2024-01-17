Üye Girişi
Haberler

Denizlispor-Amed maçında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Denizlispor ile Amed Sportif Faaliyetleri arasında oynanan maçın ardından çıkan kavgada Berkay Yıldırım, Yasin Karaobalı'yı bıçakla karnından yaraladı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

DENİZLİ'de geçen pazar günü oynanan Denizlispor-Amed Sportif Faaliyetleri maçının ardından taraftarlar arasında çıkan kavgada Berkay Yıldırım7ın (26), Yasin Karaobalı'yı (30) bıçakla karnından yaraladığı olaya ilişkin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan Karaobalı yoğun bakıma alınırken, Yıldırım da tutuklandı.

Olay, geçen pazar günü oynanan Denizlispor ile Amed Sportif Faaliyetleri maçının ardından

Atatürk Stadyumu önünde meydana geldi. Maçın ardından Denizlispor taraftarları stattan çıkarken, iddiaya göre Yasin Karaobalı (30) ile Berkay Yıldırım (26) arasında omuz atma tartışması yaşandı. Tartışma, küfürleşmenin ardından kavgaya dönüştü. Yasin Karaobalı'nın yanındakilerin de dahil olmasıyla kavga büyüdü. Arbede sırasında yere düşen Karaobalı, Berkay Yıldırım tarafından karnından bıçaklandı. O sırada kavgayı gören polis ekipleri olaya müdahale etti. Karnından bıçaklanan Yasin Karaobalı, ağır yaralı halde Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bıçaklı saldırıdan sonra kaçan Berkay Yıldırım, polis tarafından tespit edilerek yakalandı. Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Yasin Karaobalı'nın sağlık durumunun ciddi olduğu ve halen yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anları da bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarında iki grup

arasında yaşanan kavga anları yer alırken, yerde yatan Yasin Karaobalı'yı bıçaklayan Berkay Yıldırım'ın kaçma anları da yer aldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Denizlispor Denizli kavga Güvenlik Hukuk Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 17 Ocak 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 17 Ocak 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 17 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 17 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 17 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Münafikun Suresi ve Türkçe Meali Nedir? Münafikun Suresi Konusu ve Tefsiri Hindistan cevizi yağı faydaları, hindistan cevizi yağının saça faydaları nedir, ne işe yarar? Nasıl uygulanır? 17 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 17 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 17 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 31 Mart Olayı nedir? 31 Mart Olayı ortaya nasıl çıktı, nasıl bastırıldı? 31 Mart Olayı sonuçları nelerdir? Hudeybiye Antlaşması nedir? Hudeybiye Antlaşması maddeleri (şartları) nelerdir? Önemi nedir? Astral seyahat nedir? Astral seyahat nasıl yapılır? Astral seyahat ile ilgili dizi ve filmler Eyüpspor ZTK'dan elendi mi? Beşiktaş Eyüpspor maçı ne oldu, Eyüpspor tur atladı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title