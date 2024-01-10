Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, taraftarları Amedspor maçına çağırdı

Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başlayarak alt sıralardan kurtulmak istediklerini ifade eden Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, tüm taraftarları Amed Sportif Faaliyetler maçında takıma destek vermeye çağırdı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Denizlispor, ikinci yarının ilk maçında evinde Amedspor'u konuk edecek. Denizlispor hazırlıklarını günde tek idmanla Haluk Ulusoy Tesislerinde sürdürüyor. Ligin ilk yarısını 18 puanla 16. sırada tamamlayan yeşil siyahlılar, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, ilk yarının son haftalarında yakaladıkları çıkışı sürdürmek ve bir an önce alt sıralardan kurtulmak istediklerini söyledi. Amedspor maçını kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade eden Mehmet Uz, "İlk yarıyı hedefledikleri puandan birkaç puan aşağıda tamamladık. Son haftalarda sakat ve cezalı oyuncularımızın çok olması bana göre bunda etkili oldu. Ancak forma şansı bulan oyuncularımızın ortaya koydukları mücadele bizi hem sevindirdi hem de ileriye dönük umutlarımızı arttırdı. İkinci yarıda daha iyi olacağımıza inanıyorum" dedi.

Ligin ikinci yarısında Pazar günü konuk edecekleri Amedspor karşısında galibiyet hedeflediklerini kaydeden Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "İlk yarının son haftalarında yakaladığımız ivmeyi sürdürmek ve alt sıralardan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Ligde kolay maç yok. Oynanmayan maçın galibi veya mağlubu olmaz. Ortada 3 puan var ve biz bunu elde etmek için mücadele edeceğiz. Oyuncularımız sahada gereken mücadeleyi gösterecek. Taraftarlarımızın da yine tribündeki yerini alarak bugüne kadar olduğu gibi aynı desteği vermelerini istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı Pazar günü maça davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ