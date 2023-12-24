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Denizlispor Derincespor'u mağlup etti

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Denizlispor, Bekir Turaç Böke'nin attığı gollerle Derincespor'u 2-1 mağlup etti.

1 mağlup etti.

Hakemler: Tolga Akbaba, Erol Ernek, Çağrı Ateş

Denizlispor : Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Emirhan Kaşcıoğlu, Mehmet Eren Sıngın (Ramazan Karakurt dk. 89), Alihan Kalkan (Deniz Kodal dk. 86), Oğuzhan Sarı (Alaattin Öner dk. 68), Bekir Turaç Böke, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Ahmet Tekin, Emre Furtuna (Mehmet Ali Uluman dk. 89)

Derincespor : Eray Birniçan, Canberk Ömer Özdemir (Ali Gündoğdu dk. 68), Alpay Çelebi, Tuğkan Kamışoğlu, Okan Baydemir, Mehmet Akyüz (Eren Bayraktar dk. 46), Murat Arda Ayhan (Kerem Altıntaş dk. 85), Alperen Pak, Furkan Şeker, Hüseyin Karabey (Ünal Emre Durmuşhan dk. 44), Taha Aydınlı

Goller: Bekir Turaç Böke (dk. 33 ve 74) (Denizlispor), Alpay Çelebi (dk. 77)(Derincespor)

Sarı kartlar: Alaattin Öner, Ahmet Tekin, Muhammet Özkal (Denizlispor), Murat Arda Ayhan (Derincespor) - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Derincespor Denizlispor Ahmet Tekin Alihan Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

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