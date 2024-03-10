Denizlispor, Somaspor'u mağlup etti
Denizlispor, Somaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Ramazan Karakurt ve Gökhan Süzen gol atan isimler oldu.
1 mağlup etti.
Hakemler: Lütfullah Aslan, Muhammed Yıldız, Metin Ekren
Denizlispor : Abdulkadir Sünger, Ramazan Karakurt (Alihan Kalkan dk.78), Muhammet Özkal, Mehmet Eren Sıngın (Muhammed Eren Kıryolcu dk. 82), Samet Emre Gündüz, Bekir Turaç Böke (Deniz Kodal dk. 45), Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Alaattin Öner, Ahmet Tekin, Mustafa Kaçan
Somaspor: Yağızcan Akyürek, Mahmut Şat, Mücahit Aslan (Mert Kuyucu dk. 90), Kenan Fakılı(Murat Şevik dk. 90), Erkan Şentürk (Ceyhun Çoban dk. 46), Yunus Emre Dursun, Ahmet Hakan Demirli (Cemil Devrim dk. 83), Erdem Aygül (Hakan Öztürk dk. 46), Yiğit Utku Gök, Rıdvan Dönmez, Abdulkadir Öksüz
Goller: Ramazan Karakurt (dk. 20), Gökhan Süzen (dk. 85) (Denizlispor), Ceyhun Çoban (dk. 46) (Somaspor)
Kırmızı kartlar: Alaattin Öner (dk.77) (Denizlispor) Hakan Öztürk (dk. 69) (Somaspor)
Sarı kartlar: Ramazan Karakurt, Gökhan Süzen (Denizlispor) Ceyhun Çoban (Somaspor) - DENİZLİ