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Denizlispor, Bayrampaşaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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TFF U19 Elit B Ligi'nde mücadele eden Denizlispor, Bayrampaşaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın hedefi 3 puan alarak rahatlamak.

TFF U19 Elit B Ligi 26. haftasında deplasmanda Bayrampaşaspor le karşılaşacak olan Denizlispor, maçın hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor.

TFF U19 Elit B Ligi'nde 25. hafta itibarıyla 28 puanla 15. sırada bulunan Denizlispor, 8 puanla 17. sırada yer alan Bayrampaşaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Zafer Katrancı Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Mustafa Ali Gözlükaya idaresinde sürdürüyor. Alt sıralardan kurtulmak için kazanmak zorunda olan yeşil-siyahlılarda hedef 3 puan alarak rahatlamak.

Ligi ve Bayrampaşa maçını değerlendiren Denizlispor U19 takımı Teknik Sorumlusu Mustafa Ali Gözlükaya, 25. haftada evlerinde oynadıkları Gençlerbirliği maçından 1-1'lik sonuçla ayrıldıklarını belirterek, "Aslında kazanmak istiyorduk. Kazanmaya da yakındık. Fakat 1-1 berabere kaldık. Bu hafta sonu Bayrampaşaspor ile karşılaşacağız. O maçın hazırlıklarına başladık. Amacımız o maçtan 3 puanla ayrılmak. Orada kazanmak istiyoruz. Dün başladığımız antrenmanlara bugün yaptığımız çalışma ile devam ettik. Bugün ikinci antrenmanımızı yapıyoruz. Perşembeye kadar çalışmalarımızı yapacağız" dedi.

"Kazanmamız gereken bir maç"

Maçı mutlaka kazanmak istediklerini kaydeden Gözlükaya, "Kazanmamız gereken bir maç. Rakibimiz bizim altımızda İlk yarıda kendi evimizde berabere kaldığımız bir takımla oynayacağız. Alt sıralardan kurtulmamız lazım. Puanlarımız çok yakın. Birkaç maç kazanıp seri yakalamamız ve alt sıralardan kurtulmamız lazım. Sahada mücadele etmeden top oynamadan, mücadele etmeden bitmiyor maç. Kazanmamız lazım o yüzden uğraşacağız. İnşallah İstanbul deplasmanından en iyi sonuçla döneceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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